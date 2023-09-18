В Тверской области начали строить газопровод между несколькими деревнями и селом

В регионе реализуется масштабная программа газификации территорий. Фото: ПТО

В Калязинском округе началось строительство межпоселкового газопровода к восьми деревням и одному селу. Работы проведут в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021-2025 годы.

«Для нас важно не просто строить магистральные, межпоселковые и внутрипоселковые сети, а обеспечивать подключение к газу домов наших жителей, социальных объектов, предприятий», - считает губернатор Игорь Руденя.

Газопровод протяженностью 15,3 км будет проложен до деревни Устиново с отводами к селу Спасское, деревням Большое Плутково, Малое Плутково, Дуброво, Медвежье, Конищево, Жуковка и Юряхино.

Параллельно в этих населенных пунктах будут строится внутрипоселковые сети общей протяженностью 34 км с отводами до границ домовладений. В итоге, как сообщает областное правительство, появиться возможность подключить к газу свыше 400 домов.

Всего к 2027 году в Тверской области планируется ввести четыре газораспределительные станции, 150,6 км газопроводов-отводов, более 1,6 тыс. км газовых сетей, газифицировать 64 населённых пункта, предоставить возможность газификации свыше 54 тыс. домовладений, обеспечить подготовку к приему газа 128 котельных и промышленных предприятий.