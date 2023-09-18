Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика18 сентября 2023 11:03

В Бежецке Тверской области простятся с погибшим в ходе СВО Сергеем Огай

Сергея Огай, погибшего в ходе спецоперации, похоронят в Бежецке с воинскими почестями
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
В ходе СВО погиб Сергей Огай. Фото: Администрация Бежецкого района.

В ходе СВО погиб Сергей Огай. Фото: Администрация Бежецкого района.

19 сентября в Бежецке Тверской области состоится прощание с Сергеем Огай, погибшим в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает администрация Бежецкого района.

Сергею Огай было 48 лет. Церемония прощания состоится с 10:30 до 11:30 в Городском доме культуры (г. Бежецк, ул. Большая, д.29). Погибшего похоронят с воинскими почестями. Траурный митинг пройдёт на городском (новом) кладбище с 12:45 до 13:20.