В Бежецке Тверской области простятся с погибшим в ходе СВО Сергеем Огай

В ходе СВО погиб Сергей Огай. Фото: Администрация Бежецкого района.

19 сентября в Бежецке Тверской области состоится прощание с Сергеем Огай, погибшим в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает администрация Бежецкого района.

Сергею Огай было 48 лет. Церемония прощания состоится с 10:30 до 11:30 в Городском доме культуры (г. Бежецк, ул. Большая, д.29). Погибшего похоронят с воинскими почестями. Траурный митинг пройдёт на городском (новом) кладбище с 12:45 до 13:20.