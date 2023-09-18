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НовостиОбщество18 сентября 2023 8:48

В Тверской области проходит операция «Мак-2023»

Оперативно-профилактическая операция «Мак-2023» стартовала в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Афиша акции. Графика: УМВД

Афиша акции. Графика: УМВД

С 18 по 26 сентября в Тверской области проводится межведомственная операция «Мак-2023». Проводят ее сотрудники областного Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России.

Полицейские призывают жителей региона проявить гражданскую активность и сообщать о ставших известными фактах распространения и употребления наркотиков, а также сообщать о местах, где наркосодержащих растения выращивают.

Всех, кто про это знает, просят сообщить по телефонам: 8(4822) 52-26-00 (дежурная часть УМВД России по Тверской области), 8(4822) 42-23-10 (дежурная часть УМВД России по городу Твери) или 02 (с мобильного 102).