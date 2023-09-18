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НовостиОбщество18 сентября 2023 8:02

МУП «ЖЭК» в Твери реорганизуют

Администрация областной столицы выпустило постановление о реорганизации МУП «ЖЭК» в МБУ «Дороги Твери»
Алексей АНДРЕЕВ
Все имущество на балансе МУП «ЖЭК» переходит МБУ «Дороги Твери». Фото: администрация Твери

Все имущество на балансе МУП «ЖЭК» переходит МБУ «Дороги Твери». Фото: администрация Твери

Тверское муниципальное унитарное предприятие «ЖЭК» реорганизуют в муниципальное бюджетное учреждение «Дороги Твери». Соответствующее постановление за подписью временно исполняющего обязанности главы областной столицы Алексея Жучкова выпустила городская администрация.

Реорганизованный в МБУ «Дороги Твери» МУП будет также заниматься содержанием и ремонтом улично-дорожной сети, уборкой городских территорий, удалением и обработкой сточных вод.

Все недвижимое и движимое имущество на балансе МУП «ЖЭК» в полном объеме переходит в оперативного управления МБУ «Дороги Твери». Его учредителем выступает городской департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта. Согласно информации из постановления, директором МБУ «Дороги Твери» назначен Александр Фёдоров.