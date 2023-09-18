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НовостиОбщество18 сентября 2023 7:23

За выходные на дорогах Тверской области поймали 16 пьяных водителей

В Госавтоинспекции Тверской области подвели итоги очередного контроля трезвости
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
На дорогах Тверской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 16 нетрезвых водителей.

На дорогах Тверской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 16 нетрезвых водителей.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

За минувшие пятницу и выходные (15-17 сентября) на дорогах Тверской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 16 нетрезвых водителей.

Из них:

у 10 водителей было установлено состояние опьянения, они привлечены к административной ответственности;

4 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в отношении них составлены административные материалы по ст. 12.26 КоАП РФ;

2 водителя управляли в состоянии опьянения повторно, им грозит уголовная ответственность (ст. 264.1 УК РФ).

Госавтоинспекция Тверской области напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет.