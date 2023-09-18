За выходные на дорогах Тверской области поймали 16 пьяных водителей

На дорогах Тверской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 16 нетрезвых водителей. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

За минувшие пятницу и выходные (15-17 сентября) на дорогах Тверской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 16 нетрезвых водителей.

Из них:

у 10 водителей было установлено состояние опьянения, они привлечены к административной ответственности;

4 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в отношении них составлены административные материалы по ст. 12.26 КоАП РФ;

2 водителя управляли в состоянии опьянения повторно, им грозит уголовная ответственность (ст. 264.1 УК РФ).

Госавтоинспекция Тверской области напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет.