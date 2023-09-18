Житель Тверской области попал под суд за регистрацию фиктивного юрлица

Суд вынес наказание обвиняемому. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Калининского района подержала гособвинение в отношении 35-летнего местного жителя, который поучаствовал в регистрации фиктивного юрлица. Мужчина был осужден.

Как сообщила областная прокуратура, в конце 2022 года подсудимый за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт гражданина РФ неустановленному человеку для регистрации юридического лица.

Затем мужчина обратился в банк для открытия счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Полученные электронные средства и носители информации виновный передал неустановленному лицу, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств.

Подсудимый признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев 10 дней условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в силу.