Житель Тверской области попал под суд за регистрацию фиктивного юрлица

Суд вынес наказание обвиняемому.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура Калининского района подержала гособвинение в отношении 35-летнего местного жителя, который поучаствовал в регистрации фиктивного юрлица. Мужчина был осужден.
Как сообщила областная прокуратура, в конце 2022 года подсудимый за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт гражданина РФ неустановленному человеку для регистрации юридического лица.
Затем мужчина обратился в банк для открытия счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Полученные электронные средства и носители информации виновный передал неустановленному лицу, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств.
Подсудимый признал свою вину.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев 10 дней условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Приговор вступил в силу.