Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 сентября 2023 6:43

Житель Тверской области попал под суд за регистрацию фиктивного юрлица

В тверском регионе осудили мужчину, который предоставил свой паспорт для регистрации юридического лица и последующего неправомерного оборота денег
Алексей АНДРЕЕВ
Суд вынес наказание обвиняемому.

Суд вынес наказание обвиняемому.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Калининского района подержала гособвинение в отношении 35-летнего местного жителя, который поучаствовал в регистрации фиктивного юрлица. Мужчина был осужден.

Как сообщила областная прокуратура, в конце 2022 года подсудимый за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт гражданина РФ неустановленному человеку для регистрации юридического лица.

Затем мужчина обратился в банк для открытия счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Полученные электронные средства и носители информации виновный передал неустановленному лицу, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств.

Подсудимый признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев 10 дней условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в силу.