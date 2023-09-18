В Твери ребёнку-инвалиду не выдавали жизненно необходимое лекарство

Прокуратура защитила права ребёнка-инвалида на лекарственное обеспечение. Фото: Виктория ТУШКОВА

В прокуратуру Заволжского района города Твери обратилась мать ребенка-инвалида с жалобой на то, что сын не получает жизненно важное лекарство.

Мальчик с эпилепсией нуждается в постоянном приёме лекарственного препарата, который по закону должен отпускаться ему бесплатно. Но получить вовремя необходимый препарат родители мальчика не могли, поэтому покупали его за свой счёт.

"По данному факту прокурором направлено в суд исковое заявление о взыскании с регионального министерства здравоохранения денежных средств, затраченных на приобретение лекарственного препарата в размере более 18 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Тверской области.

Требования судом удовлетворены, решение в законную силу не вступило.