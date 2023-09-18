"Любовь на острие вражды": в Твери состоялась премьера трагедии "Ромео и Джульетта"

В Твери состоялась премьера трагедии "Ромео и Джульетта" Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Множество загадок известной истории Шекспира "Ромео и Джульетта" предложил раскрыть зрителям Тверской академический театр драмы на премьере спектакля. Показы состоялись 15, 16 и 17 сентября на большой сцене.

Над знаменитой трагедией поработал заслуженный деятель искусств России Валерий Персиков. Трагедия о любви - его вторая постановка по Шекспиру в Твери: комедию "Двенадцатая ночь или что угодно", поставленную в 2004 году, высоко оценили театралы.

Также режиссерами спектакля выступили Александр Павлишин и Никита Бахметьев. Режиссёр по пластике - Геннадий Богданов, художник-постановщик - Николай Юдин, художник по костюмам - Ирина Подосёнкова.

От начала до конца спектакля зрители, затаив дыхание, наблюдали за динамикой сюжета Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Для постановки "Ромео и Джульетты" театром был выбран перевод Ивана Диденко. Под музыкальное сопровождение Иоланты Мельниковой внимательный зритель смог уловить укрупненные детали сюжета, истинные взаимоотношения персонажей и мотив их поступков, прикоснуться к традициями Средневекового театра.

"Любовь, родившаяся на острие вражды" - лейтмотив всего повестования. В этом, как и в искренности актеров, зрители не усомнились ни на минуту.

В поставновке заняты: народные артисты России - Ирина Андрианова и Владимир Чернышов, заслуженные артисты России - Андрей Журавлев, Залим Мирзоев, Валентин Кулагин, Валентина Мартьянова и другие актеры, в том числе молодые таланты, недавно пополнившие труппу театра.

В постановке 17 сентября роль Ромео исполнил актер Никита Бахметьев, Джульетту сыграла Дарья Осташевская.

В постановке занята почти всяттруппа актеров Тверского академического театра драмы Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Трагедия в двух действиях длилась 2 часа 50 минут. В антракте желающие смогли заглянуть на тематическую выставку в фойе театра, где были представлены средневековые костюмы, декорации и инсталляции.

Тематическая выставка представлена в фойе театра Фото: Ольга ТРОФИМОВА

От начала до конца спектакля зрители, затаив дыхание, наблюдали за динамикой сюжета, ловили каждое движение и вслушивались в диалоги. Под громкие овации провожали актеров за кулисы, а на выходе из зала еще долго обсуждали шикарные декорации, красочные костюмы, музыкальное и световое сопровождение и яркую игру актеров.

Великую любовь, борьбу честности и лицемерия, выгоды и справедливости в атмосфере Средневековья - все это можно увидеть и прочувствовать на спектакле "Ромео и Джульетта". Ближайшие постановки пройдут 30 сентября, а также 12 и 27 октября. Билеты в продаже в кассе и на сайте Тверского академического театра драмы. 18+