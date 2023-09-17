С начала 2023 года службой занятости Тверской области трудоустроено свыше 4000 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На рынке труда в Тверской области открыто более 17 500 вакансий. С начала 2023 года службой занятости Тверской области трудоустроено свыше 4000 человек.

По информации Главного управления по труду и занятости Тверской области, наиболее востребованы специалисты обрабатывающих производств: инженеры, операторы автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок, швеи, техники по наладке и испытаниям, фасовщики и другие. Заявлено более 4500 таких рабочих мест.

Свыше 3 700 вакансий представлено в сфере государственного управления и обеспечения безопасности. Требуются инспекторы, пожарные, механики-водители, авиационные механики (техники) по приборам и электрооборудованию и другие специалисты.

Есть спроси в специалистах в сферах здравоохранения и социальных услуг, образования, торговли, сельского и лесного хозяйства, транспортировки и хранения. Востребованы врачи, средний и младший медицинский персонал, социальные работники, воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования, слесари по ремонту автомобилей, токари, продавцы, комплектовщики.