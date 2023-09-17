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НовостиЗвезды17 сентября 2023 20:00

В Твери прошёл фестиваль искусств Юрия Башмета

На Театральной площади в Твери зрителям представили спектакль-концерт «Евгений Онегин. Лирические отступления»
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери прошёл фестиваль искусств Юрия Башмета

В Твери прошёл фестиваль искусств Юрия Башмета

Фото: ПТО

17 сентября в Твери прошёл фестиваль искусств Юрия Башмета. Для региона данное культурное событие уже стало традицией. Приветственный адрес художественному руководителю - главному дирижеру Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», народному артисту СССР Юрию Башмету, участникам и зрителям фестиваля направил губернатор Игорь Руденя.

На Театральной площади зрителям представили спектакль-концерт «Евгений Онегин. Лирические отступления». Репертуар был выбран к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Юбилейная дата будет отмечаться в 2024 году.

Главы самого популярного романа в стихах Александра Пушкина прочли артисты Евгений Миронов и Марина Александрова.

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением народного артиста России Юрия Башмета исполнил произведения Чайковского из опер «Евгений Онегин», «Пиковая Дама», балета «Лебединое озеро» и другие. Также в концерте прозвучала музыка выдающихся композиторов Хачатуряна, Свиридова, Мусоргского и Рахманинова.