В Твери прошёл фестиваль искусств Юрия Башмета Фото: ПТО

17 сентября в Твери прошёл фестиваль искусств Юрия Башмета. Для региона данное культурное событие уже стало традицией. Приветственный адрес художественному руководителю - главному дирижеру Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», народному артисту СССР Юрию Башмету, участникам и зрителям фестиваля направил губернатор Игорь Руденя.

На Театральной площади зрителям представили спектакль-концерт «Евгений Онегин. Лирические отступления». Репертуар был выбран к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Юбилейная дата будет отмечаться в 2024 году.

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Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением народного артиста России Юрия Башмета исполнил произведения Чайковского из опер «Евгений Онегин», «Пиковая Дама», балета «Лебединое озеро» и другие. Также в концерте прозвучала музыка выдающихся композиторов Хачатуряна, Свиридова, Мусоргского и Рахманинова.