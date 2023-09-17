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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 19:54

Житель Твери оставил велосипед у входа в ломбард и лишился транспорта

В Твери полицейские разыскали похищенный велосипед
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда

Полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда

Фото: Виктория ТУШКОВА

29-летний житель Твери обратился в полицию с сообщением о краже велосипеда. Транспортное средство мужчина оставил у входа в ломбард, а когда вернулся, го уже не было.

В ходе розыска полицейские установили местонахождение и личность подозреваемого в краже. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель.

Мужчину задержали. Велосипед он планировал продать, но не успел. По статье "Кража" на фигуранта завели уголовное дело.

Велосипед вернули владельцу.