Житель Твери оставил велосипед у входа в ломбард и лишился транспорта

Полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда Фото: Виктория ТУШКОВА

29-летний житель Твери обратился в полицию с сообщением о краже велосипеда. Транспортное средство мужчина оставил у входа в ломбард, а когда вернулся, го уже не было.

В ходе розыска полицейские установили местонахождение и личность подозреваемого в краже. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель.

Мужчину задержали. Велосипед он планировал продать, но не успел. По статье "Кража" на фигуранта завели уголовное дело.

Велосипед вернули владельцу.