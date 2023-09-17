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НовостиОбщество17 сентября 2023 13:24

101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Елизавете Гончаровой

С днем рождения труженицу тыла из Тверской области Елизавету Гончарову поздравил Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Елизавете Гончаровой

101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Елизавете Гончаровой

Фото: ПТО

17 сентября исполнился 101 год ветерану Великой Отечественной войны Елизавете Васильевне Гончаровой. Жительницу села Лесное Тверской области, труженицу тыла с днем рождения поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Во многих пережитых испытаниях Вы сохранили присутствие духа, веру в благополучное будущее родного края, внесли свой вклад в Великую Победу. Желаю Вам всегда чувствовать душевную теплоту и заботу дорогих Вам людей, земляков», - отметил Игорь Руденя.

Елизавета Васильевна родилась в хуторе Пересуха Лесного района. В семилетнем возрасте осталась сиротой. Закончила только начальную школу, потому что вместе с девятилетним братом Иваном взяла на себя заботу о младших детях. Всего в семье их было пятеро.

В годы войны рыла окопы в Осташкове. После войны работала кассиром, уборщицей, сторожем детского сада, истопником, нянечкой. Трудилась на нескольких работах одновременно, так как муж вернулся с войны инвалидом.

Елизавета Васильевна вырастила и воспитала двоих детей. У нее пятеро внуков, семеро правнуков, три праправнука.