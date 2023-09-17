101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Елизавете Гончаровой Фото: ПТО

17 сентября исполнился 101 год ветерану Великой Отечественной войны Елизавете Васильевне Гончаровой. Жительницу села Лесное Тверской области, труженицу тыла с днем рождения поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Во многих пережитых испытаниях Вы сохранили присутствие духа, веру в благополучное будущее родного края, внесли свой вклад в Великую Победу. Желаю Вам всегда чувствовать душевную теплоту и заботу дорогих Вам людей, земляков», - отметил Игорь Руденя.

Елизавета Васильевна родилась в хуторе Пересуха Лесного района. В семилетнем возрасте осталась сиротой. Закончила только начальную школу, потому что вместе с девятилетним братом Иваном взяла на себя заботу о младших детях. Всего в семье их было пятеро.

В годы войны рыла окопы в Осташкове. После войны работала кассиром, уборщицей, сторожем детского сада, истопником, нянечкой. Трудилась на нескольких работах одновременно, так как муж вернулся с войны инвалидом.

Елизавета Васильевна вырастила и воспитала двоих детей. У нее пятеро внуков, семеро правнуков, три праправнука.