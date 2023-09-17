Игорь Руденя поздравил с праздником работников и ветеранов лесного комплекса Фото: ПТО

17 сентября отмечается День работников леса. С праздником работников и ветеранов лесного комплекса поздравил губернатор Игорь Руденя.

"Тверская область входит в число лидеров по эффективности ведения лесного хозяйства среди российских регионов. Сегодня работники отрасли успешно решают задачи по освоению новых технологий глубокой переработки древесины и повышению уровня воспроизводства лесных ресурсов", - отметил глава региона и пожелал всем сотрудникам лесного комплекса Тверской области новых профессиональных достижений.