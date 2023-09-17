Кибермошенники обманули жительницу Тверской области на 580 000 рублей

Мошенники обманули женщину на 580 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 43-летняя жительница Лихославля и сообщила, что ее обманули кибермошенники.

Полицейские выяснили, что заявительнице позвонила неизвестная, представилась специалистом мобильного оператора и сообщила, что в регионе установлены новые вышки сотовой связи, для хорошей работы мобильного телефона необходимо установить приложение. Собеседница порекомендовала посетить офис мобильной компании, где помогут установить данное приложение, или воспользоваться её помощью.

Женщина выбрала консультацию по телефону и установила приложение удаленного доступа, не подозревая об этом.

Спустя время потерпевшая увидела в приложении банка, что с ее счета списано 580 000 рублей. Потерпевшая заблокировала счета и обратилась в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.