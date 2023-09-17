В торговом центре под Тверью мужчина украл мясо и шашлык с витрины магазина

В Твери полицейские задержали подозреваемого в краже мяса Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию обратилась администратор продуктового магазина, расположенного в торговом центре "Есенин" в деревне под Тверью. По словам женщины, неизвестный похитил с витрины магазина свиной шашлык и замороженое мясо. Ущерб составил более 3000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, проверили камеры видеонаблюдения и заметили подозреваемого. Злоумышленником оказался ранее судимый безработный 27-летний житель Твери. В полиции он сознался в содеянном. Товар мужчина вынес под одеждой, а потом съел.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.