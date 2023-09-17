У автовокзала в Твери на светофоре появилась дополнительная секция

На пересечении улиц Коминтерна и Завидова в Твери у светофора появилась дополнительная секция Фото: vk.com/uvideno_v_tveri

На пересечении улиц Коминтерна и Александра Завидова, у автовокзала в Твери, у светофора появилась дополнительная секция.

Как сообщает паблик "Увидено в Твери (Тверской области)", со стороны проспекта Чайковского для движения в прямом направлении всегда горит зелёный сигнал светофора, что позволяет увеличить пропускную способность перекрестка.

При повороте на улицу Александра Завидова стрелка загорается зелёным, когда для встречного потока горит "красный". Таким образом, потоки не пересекаются.

Будьте внимательны при проезде перекрестка.