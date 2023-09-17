ДТП с фурой и экскаватором под Тверью попало на записи камер видеонаблюдения

Момент ДТП с фурой и экскаватором попал на записи камер Фото: vk.com/news69/Витек Ярош

Столкновение грузовой машины с экскаватором произошло днем 16 сентября на трассе М-10 "Россия" под Тверью, рядом с поворотом на Бурашевское шоссе.

Момент аварии попал на записи камер видеобнаблюдения. Видео опубликовано в группе "News 69".

На записи видно как дальнобойщик на фуре на скорости врезается в экскаватор, который едет в правой полосе. Экскаватор в результате столкновения скатился в кювет и опрокинулся.

Данных о пострадавших в ДТП на данный момент нет.