В Твери и муниципалитетах Тверской области прошел экологический субботник

Жители Твери вышли на экологический субботник Фото: администрация Твери

16 сентября в Тверской области прошел День чистоты. Жители присоединилсиь к акции "Вода России", "Сделаем", которые реализуются в рамках национального проекта "Экология".

На субботники, по данным администрации Твери, вышли вышли более 350 человек. Мусор собирали по береговым линиям Волги, Тьмаки, Соминки, Хлебного ручья.

В Центральном районе Твери убрана зеленая зона на улице Тимирязева до дома №4 по улице Дарвина, береговая линия Тьмаки в районе улицы Брагина, Беляковского переулка и проспекта Чайковского.

В Пролетарском районе собрали мусор в Первомайской роще и на набережной Волги в районе улицы маршала Буденного. В Московском районе в порядок привели территории возле дома №30 на улице Тамары Ильиной, почистили набережную реки Волги и реки Лазури, а также Хлебного ручья. В Заволжье убрали берег Волги у Восточного моста и у поворота на Константиновский карьер, территории возле реки Соминки от улицы Паши Савельевой до дома №45 на улице Седова.