В Твери у пассажирки автобуса из сумки вытащили телефон

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 27-летняя жительница Твери и рассказала, что после поездки в автобусе лишилась телефона. Ущерб составил 15 000 рублей.

Полицейские опросили свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения в салоне, обследовали места возможного сбыта краденого. В ходе розыска личность злоумышленника установили. Им оказался 39-летний ранее судимый безработный местный житель.

Мужчина сознался, что вытащил телефон из сумки потерпевшей, когда она садилась в автобус. Украденное он сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.