Жителя Твери обманули на 26 000 рублей на сайте интим-услуг

Жителя Твери мошенники обманули на 26 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратился 37-летний житель Твери и сообщил, что на одном из сайтов хотел заказать интим-услуги, но лишился денег. С его счета списали 26 000 рублей.

Полицейские выяснили, что мужчина позвонил по объявлению, женщина ответила, что стоимость услуги составляет 3 000 рублей, еще 13 000 рублей стоит дополнительная страховка и 10 000 - квартира.

Потерпевший перевёл деньги на счет, после этого связь прервалась.

Полицейские установили, что номера телефонов злоумышленников зарегистрированы в Волгоградской области, а домен сайта расположен на иностранном хостинге.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.