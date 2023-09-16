4000 человек пробежали "Кросс нации - 2023" в Тверской области

В Тверской области "Кросс нации - 2023" пробежали 4000 человек Фото: ПТО

Всероссийский день бега "Кросс нации-2023" состоялся 16 сентября в Ржеве. Приветствие участникам соревнования направил губернатор Игорь Руденя.

"Кросс нации" вновь объединил тысячи поклонников бега. Это признанные мастера и начинающие спортсмены, сторонники активного образа жизни. Уверен, что мероприятие станет для каждого участника ступенью к новым спортивным и жизненным достижениям, будет способствовать популяризации физической культуры", - отметил Игорь Руденя.

В прошлом году региональный "Кросс нации" принимал Торжок. В Ржеве соревнования проходят во второй раз.

В этом году участниками состязаний стали около 4000 человек. По улицам города они пробежали дистанции протяженностью от 1 км до 6 км.

Для участников и гостей была организована культурно-развлекательная программа. В финале победители и призеры получили награды.