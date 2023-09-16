Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 сентября 2023 16:36

Пропавший в Твери мальчик вернулся домой

В Твери нашли пропавшего 16-летнего подростка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери разыскали пропавшего подростка

В Твери разыскали пропавшего подростка

Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери завершились поиски пропавшего 16-летнего Даниила Кокорева.

Ранее сообщалось, что подросток ушел из дома 15 сентября и перестал выходить на связь.

Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка.

Вечером, 16 сентября, пресс-служба УМВД России по Тверской области сообщила, что подросток самостоятельно вернулся домой. Противоправных действий в отношении него не совершалось.