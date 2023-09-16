Пропавший в Твери мальчик вернулся домой

В Твери разыскали пропавшего подростка Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери завершились поиски пропавшего 16-летнего Даниила Кокорева.

Ранее сообщалось, что подросток ушел из дома 15 сентября и перестал выходить на связь.

Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка.

Вечером, 16 сентября, пресс-служба УМВД России по Тверской области сообщила, что подросток самостоятельно вернулся домой. Противоправных действий в отношении него не совершалось.