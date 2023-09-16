В Твери разыскивают пропавшего 16-летнего подростка

СК проводит проверку по факту исчезновения подростка в Твери Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области организована доследственная проверка по факту исчезновения 16-летнего Даниила Кокорева.

15 сентября несовершеннолетний ушёл из дома и не выходит на связь. По месту последнего нахождения подростка выезжал следователь, опрошены знакомые. Местонахождения устанавливается.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефону следственного управления: 8-930-179-00-69.