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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 13:57

В Твери разыскивают пропавшего 16-летнего подростка

СК проводит проверку по факту исчезновения подростка в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
СК проводит проверку по факту исчезновения подростка в Твери Фото: СУ СК РФ по Тверской области

СК проводит проверку по факту исчезновения подростка в Твери Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области организована доследственная проверка по факту исчезновения 16-летнего Даниила Кокорева.

15 сентября несовершеннолетний ушёл из дома и не выходит на связь. По месту последнего нахождения подростка выезжал следователь, опрошены знакомые. Местонахождения устанавливается.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефону следственного управления: 8-930-179-00-69.

16-летний подросток пропал 15 сентября Фото: СУ СК РФ по Тверской области

16-летний подросток пропал 15 сентября Фото: СУ СК РФ по Тверской области