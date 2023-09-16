В Кимрах открыли доску памяти погибшего в СВО военнослужащего Данилы Каримова

В Кимрах открыли доску памяти погибшего в СВО Данилы Каримова Фото: администрация Кимрского муниципального округа

В Кимрах на фасаде школы №16 открыли доску памяти погибшего в СВО военнослужащего Данилы Каримова.

На митинге присутствовали представители администрации Кимрского муниципального округа, учителя и учащиеся школы, родственники героя, местные жители.

Участники почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к мемориальной табличке.

Данил Анатольевич Каримов родился 20 мая 1999 года. В 2015 году закончил школу №16 в Кимрах. Поступил в Колледж университета «Дубна», где освоил специальность электромонтера, прошел срочную службу в армии. С сентября 2022 года, Данил в звании ефрейтора как участник СВО находился на территории Донецкой Народной Республики. Погиб 14 декабря 2022 года. Посмертно награжден орденом Мужества.