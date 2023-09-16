Несовершеннолетняя жительница Тверской области уехала в Краснодар и пропала

СК проводит проверку по факту исчезновения несовершеннолетней жительницы города Кимры Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту исчезновения 16-летней Дарьи Ивановой.

По предварительным данным, 15 сентября девушка направилась в Краснодар. По месту последнего нахождения несовершеннолетней выезжал следователь, опрошены родственники. Устанавливаются обстоятельства исчезновения.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.