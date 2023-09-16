В Кимрском округе простились с погибшим в ходе СВО бойцом Александром Федоровым

В Кимрах простились с 34-летним ефрейтором Александром Федоровым Фото: "Кимры Сегодня"

В Кимрском округе 6 сентября простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Александром Федоровым.

Траурный митинг прошел на Яковлевском кладбище. Проводить в последний путь воина пришли представители правительства Тверской области, военного комиссариата и администрации Кимрского муниципального округа, воинской части, родные и друзья.

Как сообщает окружная газета "Кимры Сегодня", Александр Владимирович Фёдоров, командир самоходного орудия, погиб 23 августа 2023 года в бою у села Владовка в Запорожской области. Ефрейтору было 34 года. Он родился в Москве, но проживал в Кимрах.

Из родных у героя осталась сестра. Александра Федорова похоронили с воинскими почестями.