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НовостиОбщество16 сентября 2023 10:10

В Твери госавтоинспекторы остановили подростков-нарушителей на электросамокатах

В Твери оштрафовали двух подростков на электросамокатах
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери оштрафовали двух подростков на элекросамокатах Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери оштрафовали двух подростков на элекросамокатах Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери сотрудники провели рейд по проверке водителей средств индивидуальной мобильности.

В ходе проверок выявляли нарушения Правил дорожного движения несовершеннолетними, управляющими электросамокатами и велосипедами. Так, инспекторы ГИБДД остановили 17-летних подростков на электросамокатах, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись, один двигался по проезжей части при наличии тротуара.

В отношении нарушителей составлены административные материалы и выписаны штрафы по 800 рублей каждому.