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НовостиОбщество16 сентября 2023 9:24

В Осташковском округе открыли виртуальный концертный зал

В 19 муниципалитетах Тверской области действуют 25 виртуальных залов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Виртуальный зал открылся в Осташковском городском округе на базе местной центральной библиотеки

Виртуальный зал открылся в Осташковском городском округе на базе местной центральной библиотеки

Фото: ПТО

В 19 муниципалитетах Тверской области действуют 25 виртуальных залов. 15 сентября новый такой зал открылся в Осташковском городском округе на базе местной центральной библиотеки. Их создание ведётся в рамках национального проекта «Культура».

По мнению губернатора Игоря Рудени, создание виртуальных концертных залов в муниципалитетах - уникальная возможность для жителей Верхневолжья смотреть в высоком качестве лучшие концерты на ведущих площадках страны.

Напомним, в августе 2023 года виртуальный концертный зал был открыт в Старицкой детской школе искусств. Все трансляции в виртуальном концертном зале проходят бесплатно.