В Осташковском округе открыли виртуальный концертный зал

Виртуальный зал открылся в Осташковском городском округе на базе местной центральной библиотеки Фото: ПТО

В 19 муниципалитетах Тверской области действуют 25 виртуальных залов. 15 сентября новый такой зал открылся в Осташковском городском округе на базе местной центральной библиотеки. Их создание ведётся в рамках национального проекта «Культура».

По мнению губернатора Игоря Рудени, создание виртуальных концертных залов в муниципалитетах - уникальная возможность для жителей Верхневолжья смотреть в высоком качестве лучшие концерты на ведущих площадках страны.

Напомним, в августе 2023 года виртуальный концертный зал был открыт в Старицкой детской школе искусств. Все трансляции в виртуальном концертном зале проходят бесплатно.