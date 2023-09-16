Житель Твери лишился денег после вечеринки в малознакомой компании

Подозреваемого в краже денег с карты задержала полиция
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В полицию обратился 73-летний житель Твери и заявило пропаже денег.
Потерпевший рассказал, что в день происшествия выпивал у себя дома с малознакомым мужчиной. Когда хазяин уснул, гость забрал банковскую карту и ушел.
Полицейские в ходе розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний неработающий ранее неоднократно судимый житель Твери. Злоумышленник сознался, что в магазине запомнил пин-код карты, поэтому потратить деньги в сумме 65 000 рублей для него не составило труда.
Фигурант находится в изоляторе временного содержания. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.