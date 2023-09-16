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НовостиОбщество16 сентября 2023 6:08

В Конаковском округе Тверской области сбили беспилотник

В Тверской области сбили беспилотник на террритории Конаковского округа
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Беспилотник засекли и уничтожили системы ПВО

Беспилотник засекли и уничтожили системы ПВО

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

16 сентября на территории Конаковского округа Тверской области был сбит беспилотный аппарат. БПЛА засекли и уничтожили системы ПВО Минобороны России.

Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие.

Правительство Тверской области напоминает: при обнаружении БПЛА звоните по телефону 112 или в дежурные службы УМВД России по Тверской области по номеру 102, УФСБ России по Тверской области по телефону 8(4822) 32-13-61.