«Гардемарины 1787. Мир» Светланы Дружининой станет фильмом закрытия фестиваля «Киновече» в Твери

Команда фестиваля «Киновече» позирует фотографам после пресс-конференции. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Фильмом закрытия XVII Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Киновече», который пройдет в Тверской области с 21 по 25 сентября, станет продолжение саги о гардемаринах «Гардемарины 1787. Мир». Об этом сообщила на пресс-конференции режиссер картины, президент фестиваля Светлана Дружинина.

Всероссийский фестиваль исторических фильмов «Киновече» в Тверской области пройдет впервые, ранее он носил название «Вече» и проводится в Великом Новгороде. Площадками фестиваля станет не только областная столица, но и несколько городов Верхневолжья.

«Все возвращается на круги своя: с Твери начинали свой путь "Гардемарины" и в Тверь мы вернулись,» - сообщила Светлана Дружинина.

Именно в Твери, тогдашнем Калинине, в 1987-88 годах снимались эпизоды первой части саги.

Фильм посмотреть на широких экранах можно будет уже в октябре. Но первыми его увидят зрители тверского «Киновече».

«Для нас это ответственно, важно и трепетно», - сказал народный артист России Дмитрий Харатьян, который играет в саге одну из главных ролей.

Попасть на фестивальные показы можно совершенно свободно, предварительно записавшись по телефону областного Минкульта (4822) 32-17-32. Запись проводится до 19 сентября. Количество мест ограничено.

Фестиваль пройдет при поддержке правительства региона и Президентского фонда культурных инициатив.

На пресс-конференции. Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На пресс-конференции. Дмитрий Харатьян. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА