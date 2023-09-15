Команда ФК "Тверь" посетила суворовское училище

Футболистам ФК "Тверь" провели экскурсию по суворовскому училищу Фото: ФК "Тверь"

Игроки и тренерский штаб команды ФК "Тверь" во главе с Максимом Мишаткиным посетили Тверское суворовское военное училище. Футболистам провели экскурсию по учебному заведению, познакомили с распорядком дня суворовцев, учебными и бытовыми условиями.

На самом большом футбольном поле училища суворовцы вместе с профессиональными игроками провели челлендж на технику владения мячом, а затем будущие офицеры проверили реакцию голкиперов "Твери".

Команда пригласила суворовцев и преподавателей на ближайший матч ФК "Тверь", который состоится на стадионе "Юность" 17 сентября.

Поединок девятого тура Второй лиги против "Электрона" из Великого Новгорода на стадионе "Юность" начнется в 14:00.