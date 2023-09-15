Руководители строительных фирм Тверской области оценивают ситуацию как благоприятную для строительства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тверской области наблюдается подъём деловой активности в строительстве. Такой вывод, как сообщает Тверьстат, позволяют сделать итоги выборочного обследования строительных организаций.

56% строительных фирм региона указали, что их организации полностью обеспечены заказами на ближайшие 9 месяцев. 70% обследованных строительных организаций имеют высокий уровень загрузки производственных мощностей, а 89% – обеспечены необходимым оборудованием на ближайший год.

И 91% руководителей строительных компаний Тверской области оценил ситуацию в третьем квартале 2023 года как благоприятную и удовлетворительную для их бизнеса.