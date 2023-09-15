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НовостиЭкономика15 сентября 2023 14:21

В Тверской области наблюдается подъём деловой активности в строительстве

Тверьстат провёл обследование строительных организаций Тверской области
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Руководители строительных фирм Тверской области оценивают ситуацию как благоприятную для строительства.

Руководители строительных фирм Тверской области оценивают ситуацию как благоприятную для строительства.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тверской области наблюдается подъём деловой активности в строительстве. Такой вывод, как сообщает Тверьстат, позволяют сделать итоги выборочного обследования строительных организаций.

56% строительных фирм региона указали, что их организации полностью обеспечены заказами на ближайшие 9 месяцев. 70% обследованных строительных организаций имеют высокий уровень загрузки производственных мощностей, а 89% – обеспечены необходимым оборудованием на ближайший год.

И 91% руководителей строительных компаний Тверской области оценил ситуацию в третьем квартале 2023 года как благоприятную и удовлетворительную для их бизнеса.