101 год исполнился труженице тыла Анне Сусловой из Тверской области

101 год исполнился жительнице Краснохолмского округа Тверской области. Фото: Степан КАМЕНЕВ

101 год исполнился жительнице Краснохолмского округа Тверской области, ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Анне Ивановне Сусловой.

Анна Ивановна награждена медалью «Ветеран труда». С 17-летнего возраста она работала медсестрой терапевтического отделения Краснохолмской ЦРБ, в том числе и во время Великой Отечественной войны. Всего в больнице Анна Суслова проработала 46 лет.

С Днём рождения Анну Суслову поздравил глава региона.

«Всю жизнь Вы посвятили высокому призванию медицинской сестры, внесли достойный вклад в сохранение традиций здравоохранения в нашей стране, заслужили уважение земляков. Ваше поколение – это ориентир мужества, трудолюбия и профессионализма для всех жителей Верхневолжья», – сказал в поздравлении Игорь Руденя.

Анна Ивановна воспитала двоих детей, у неё четыре внука и пять правнуков.