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НовостиОбщество15 сентября 2023 13:19

101 год исполнился труженице тыла Анне Сусловой из Тверской области

Анну Ивановну Суслову со 101-летием поздравил губернатор Игорь Руденя
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
101 год исполнился жительнице Краснохолмского округа Тверской области.

101 год исполнился жительнице Краснохолмского округа Тверской области.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

101 год исполнился жительнице Краснохолмского округа Тверской области, ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Анне Ивановне Сусловой.

Анна Ивановна награждена медалью «Ветеран труда». С 17-летнего возраста она работала медсестрой терапевтического отделения Краснохолмской ЦРБ, в том числе и во время Великой Отечественной войны. Всего в больнице Анна Суслова проработала 46 лет.

С Днём рождения Анну Суслову поздравил глава региона.

«Всю жизнь Вы посвятили высокому призванию медицинской сестры, внесли достойный вклад в сохранение традиций здравоохранения в нашей стране, заслужили уважение земляков. Ваше поколение – это ориентир мужества, трудолюбия и профессионализма для всех жителей Верхневолжья», – сказал в поздравлении Игорь Руденя.

Анна Ивановна воспитала двоих детей, у неё четыре внука и пять правнуков.