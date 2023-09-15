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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 12:04

В Тверской области сын угнал автомобиль у 65-летней матери

В Тверской области полицейские раскрыли угон автомобиля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области сын украл и разбил машину матери Фото: УМВД России по Тверской области

В Тверской области сын украл и разбил машину матери Фото: УМВД России по Тверской области

В Кимрский отдел полиции обратилась 65-летняя местная жительница и сообщила о пропаже автомобиля, который был припаркован около ее дома на улице Гастелло в Кимрах. Из дома также пропали ключи и документы от машины.

Полицейские в ходе розыска обнаружили поврежденный автомобиль на одной из улиц города. Подозреваемым оказался 36-летний неработающий и ранее неоднократно судимый сын потерпевшей.

Мужчина задержан и сознался в содеянном и пояснил, что во время движения наехал на деревянный забор, потом бросил машину и ушел.

Машину вернули владелице. На фигуранта завели уголовное дело.