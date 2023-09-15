Игорь Руденя поздравил с днем рождения Героя Социалистического Труда Валентину Дудареву

93 года исполнилось Герою Социалистического Труда Валентине Дударевой Фото: ПТО

15 сентября 93 года исполнилось Герою Социалистического Труда Валентине Дударевой. С праздником Валентину Трофимовну поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Своим трудом и талантом Вы прославили Тверскую область, внесли достойный вклад в развитие производственного потенциала нашего Отечества. Благодарю Вас за выдающийся пример профессионализма, любви к родной земле, который является надежным ориентиром для молодежи, продолжающей Ваше дело», - отмечено в телеграмме от Игоря Рудени.

Валентина Трофимовна родилась в деревне Мартюково Ржевского района Тверской области. Во время оккупации потеряла родителей, а затем вместе с сестрой была угнана в Латвию, почти три года провела в концлагере. В 1945 году вернулась на Родину, училась в школе фабрично-заводского обучения и в вечерней школе, затем трудоустроилась на ржевскую фабрику.

За ударный труд в 1968 году Валентина Трофимовна была награждена орденом «Знак Почета». В годы восьмой пятилетки ее бригада постоянно перевыполняла нормы выработки. Сама Валентина Трофимовна за пятилетку перевыполнила план на 48 тонн льноволокна.

За достижения высоких технико-экономических показателей в 1971 году Валентине Трофимовне было присвоено звание Героя Социалистического Труда.