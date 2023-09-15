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НовостиОбщество15 сентября 2023 11:44

Игорь Руденя поздравил с днем рождения Героя Социалистического Труда Валентину Дудареву

В Тверской области 93 года исполнилось Герою Социалистического Труда Валентине Дударевой
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
93 года исполнилось Герою Социалистического Труда Валентине Дударевой

93 года исполнилось Герою Социалистического Труда Валентине Дударевой

Фото: ПТО

15 сентября 93 года исполнилось Герою Социалистического Труда Валентине Дударевой. С праздником Валентину Трофимовну поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Своим трудом и талантом Вы прославили Тверскую область, внесли достойный вклад в развитие производственного потенциала нашего Отечества. Благодарю Вас за выдающийся пример профессионализма, любви к родной земле, который является надежным ориентиром для молодежи, продолжающей Ваше дело», - отмечено в телеграмме от Игоря Рудени.

Валентина Трофимовна родилась в деревне Мартюково Ржевского района Тверской области. Во время оккупации потеряла родителей, а затем вместе с сестрой была угнана в Латвию, почти три года провела в концлагере. В 1945 году вернулась на Родину, училась в школе фабрично-заводского обучения и в вечерней школе, затем трудоустроилась на ржевскую фабрику.

За ударный труд в 1968 году Валентина Трофимовна была награждена орденом «Знак Почета». В годы восьмой пятилетки ее бригада постоянно перевыполняла нормы выработки. Сама Валентина Трофимовна за пятилетку перевыполнила план на 48 тонн льноволокна.

За достижения высоких технико-экономических показателей в 1971 году Валентине Трофимовне было присвоено звание Героя Социалистического Труда.