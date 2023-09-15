Центры "Точка роста" начали работать в 66 школах Тверской области

«Точки роста» также открыты в малокомплектных школах региона Фото: ПТО

С начала нового учебного года на базе 66 школ в сельской местности и малых городах 33 муниципалитетов Тверской области начали работу центры естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Они открыты в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

«Для Тверской области реализация национального проекта «Образование» даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания», - считает губернатор Игорь Руденя.

«Точки роста» также открыты в малокомплектных школах региона. В частности, в Первомайской школе Западнодвинского округа, Литвиновской школе Сонковского округа, Щучейской школе Жарковского округа, Дорожаевской школе Зубцовского округа, Васюковской школе Бежецкого округа. Во всех перечисленных учреждениях образования обучаются не более 10-15 детей.