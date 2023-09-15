Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 сентября 2023 11:35

В Тверской области женщина обокрала чужой дом, претендуя на наследство

В Тверской области женщина обокрала дом умершей родственницы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полиция задержала подозреваемую в краже из домовладения

Полиция задержала подозреваемую в краже из домовладения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 36-летний житель деревни в Кимрском округе и сообщил о краже имущества на сумму 19 000 рублей.

В ходе розыска была задержана 37-летняя жительница Дубны.

Установлено, что дом заявителя ранее принадлежал пожилой женщине. После смерти бывшей владелицы её родственница забрала из дома часть имущества - шуруповерт, угловую шлифовальную машину, рубанок, дрель, лобзик, стеклорез и набор гаечных ключей, так как считала, что имеет право на наследство. Похищенные вещи подозреваемая вывезла на такси.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество вернут владельцу.