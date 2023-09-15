В Тверской области женщина обокрала чужой дом, претендуя на наследство

Полиция задержала подозреваемую в краже из домовладения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В полицию обратился 36-летний житель деревни в Кимрском округе и сообщил о краже имущества на сумму 19 000 рублей.
В ходе розыска была задержана 37-летняя жительница Дубны.
Установлено, что дом заявителя ранее принадлежал пожилой женщине. После смерти бывшей владелицы её родственница забрала из дома часть имущества - шуруповерт, угловую шлифовальную машину, рубанок, дрель, лобзик, стеклорез и набор гаечных ключей, так как считала, что имеет право на наследство. Похищенные вещи подозреваемая вывезла на такси.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество вернут владельцу.