В сквере на улице Хромова в Твери высадили 120 саженцев яблонь и сирени

В Твери продолжается благоустройство нового сквера на улице Хромова Фото: администрация Твери

В Твери сотрудники МБУ «Зеленстрой», администрации Заволжского района и местные жители высадили 120 саженцев яблонь и сирени в новом сквере на улице Хромова. Благоустройство террритории продолжается в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

По периметру зоны отдыха горожане высадили 20 яблонь и 100 кустов сирени.

Как уточнил заместитель главы администрации Заволжского района Твери Сергей Романов, в дальнейшем в сквере планируется высадить еще 200 деревьев вдоль тротуаров.