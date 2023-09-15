Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 сентября 2023 11:11

В сквере на улице Хромова в Твери высадили 120 саженцев яблонь и сирени

В Твери продолжается благоустройство нового сквера на улице Хромова
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери продолжается благоустройство нового сквера на улице Хромова Фото: администрация Твери

В Твери продолжается благоустройство нового сквера на улице Хромова Фото: администрация Твери

В Твери сотрудники МБУ «Зеленстрой», администрации Заволжского района и местные жители высадили 120 саженцев яблонь и сирени в новом сквере на улице Хромова. Благоустройство террритории продолжается в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

По периметру зоны отдыха горожане высадили 20 яблонь и 100 кустов сирени.

Как уточнил заместитель главы администрации Заволжского района Твери Сергей Романов, в дальнейшем в сквере планируется высадить еще 200 деревьев вдоль тротуаров.