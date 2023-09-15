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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 11:04

В озере Селигер в Тверской области нашли тело пропавшего год назад мужчины

СК проводит проверку по факту гибели мужчины в озере Селигер в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Обстоятельства происшествия устанавливают следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в озере Селигер.

Предварительно установлено, что 18 сентября 2022 года мужчина уплыл на лодке по озеру в сторону деревни Задубье. С тех пор о нем ничего не было известно.

С целью установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.