В озере Селигер в Тверской области нашли тело пропавшего год назад мужчины

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в озере Селигер.

Предварительно установлено, что 18 сентября 2022 года мужчина уплыл на лодке по озеру в сторону деревни Задубье. С тех пор о нем ничего не было известно.

С целью установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.