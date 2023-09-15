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НовостиОбщество15 сентября 2023 9:30

Для детей из деревни в Тверской области организовали школьный маршрут

По требованию прокуратуры до деревни в Тверской области организовали школьный автобус
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
До деревни в Тверской области организовали школьный маршрут

До деревни в Тверской области организовали школьный маршрут

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратурой Краснохолмского района входе проверки выявлены нарушения в деятельности администрации Краснохолмского МО.

Установлено, что в деревне Сварухино проживают несовершеннолетние школьники, которые учатся в школе в Красном Холме. Расстояние от деревни до города составляет порядка 7 км, однако подвоз детей в образовательные учреждения не организован, школьный автобус не запущен.

Прокурором района главе округа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, подвоз школьников организован.