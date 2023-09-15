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НовостиОбщество15 сентября 2023 9:18

Прокуратура выявила дефекты на трассе "Золотое кольцо" в Тверской области

Подрядчика оштрафовали за дефекты дорожного полотна на трассе "Золотое кольцо" в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По требованию прокуратуры на федеральной трассе устранили нарушения

По требованию прокуратуры на федеральной трассе устранили нарушения

Фото: Ольга Крыльцова

Кимрской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что подрядной организацией не приняты меры по устранению деформации дорожного полотна участка федеральной трассы Р-132 "Золотое кольцо" в границах муниципального округа.

В отношении должностного лица прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении. Подрядчик оштрафован на 20 000 рублей.

Руководителю юридического лица внесено представление, нарушения устранены.