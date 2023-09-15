Прокуратура выявила дефекты на трассе "Золотое кольцо" в Тверской области

По требованию прокуратуры на федеральной трассе устранили нарушения Фото: Ольга Крыльцова

Кимрской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что подрядной организацией не приняты меры по устранению деформации дорожного полотна участка федеральной трассы Р-132 "Золотое кольцо" в границах муниципального округа.

В отношении должностного лица прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении. Подрядчик оштрафован на 20 000 рублей.

Руководителю юридического лица внесено представление, нарушения устранены.