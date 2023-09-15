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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 7:47

В ДТП на улице Дарвина в Твери один водитель погиб, второй - пострадал

На улице Дарвина в Твери столкнулись две машины
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В результате аварии погиб водитель "БМВ" Фото vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Dmitry Lopatkin

В результате аварии погиб водитель "БМВ" Фото vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Dmitry Lopatkin

Смертельное ДТП произошло на улице Дарвина в Твери утром, 15 сентября. В результате столкновения автомобилей один водитель погиб, второй - пострадал.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области, при движении по улице Дарвина водитель автомобиля "БМВ" по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Тойотой Рав 4".

"БМВ" загорелась, водитель погиб на месте аварии. Водитель "Тойоты" пострадал, ему оказывают медпомощь.

На месте происшествия работают спецслужбы.