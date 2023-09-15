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НовостиОбщество15 сентября 2023 6:54

В Тверской области обнаружили и уничтожили артиллерийский снаряд

Артиллерийский снаряд обнаружили в Зубцовском округе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области ликвидировали снаряд на полигоне Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области ликвидировали снаряд на полигоне Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

14 сентября группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районе поселка Погорелое Городище Зубцовского МО обнаружен артиллерийский снаряд 105 мм.

Взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны силами спецгрцппы был ликвидирован на полигоне.

Спасатели напоминают: в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единуюс лужбу спасения по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). "Телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99, дежурная часть аварийно-спасательной службы - (4822) 34-30-94.