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НовостиОбщество15 сентября 2023 5:55

Трое браконьеров подстрелили самку пятнистого оленя в Тверской области

В Тверской области будут судить трех мужчин за незаконную охоту
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Троих мужчин будут судить за незаконную охоту

Троих мужчин будут судить за незаконную охоту

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Трое жителей Калининского округа Тверской области обвиняются в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ).

По версии следствия, на участке автомобильной дороги Сухарево - Шипулино Тургиновского сельского поселения, не имея лицензии, подстрелили самку пятнистого оленя.

Ущерб составил 60 000 рублей. Всю сумму обвиняемые возместили добровольно. У злоумышленников изъято оружие и разрешения на оружие.

Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд.