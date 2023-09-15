Трое браконьеров подстрелили самку пятнистого оленя в Тверской области

Троих мужчин будут судить за незаконную охоту Фото: Степан КАМЕНЕВ

Трое жителей Калининского округа Тверской области обвиняются в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ).

По версии следствия, на участке автомобильной дороги Сухарево - Шипулино Тургиновского сельского поселения, не имея лицензии, подстрелили самку пятнистого оленя.

Ущерб составил 60 000 рублей. Всю сумму обвиняемые возместили добровольно. У злоумышленников изъято оружие и разрешения на оружие.

Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд.