В Твери УК через суд обязали отремонтировать фасады домов

Администрация Твери выявляет нарушения в деятельности УК Фото: администрация Твери

В Твери УК обязали исполнить требования жилищного законодательства и Правил благоустройства при содержании общедомового имущества.

В частности, речь идет о доме №4 по проспекту Чайковского. Нарушения были выявлены еще в октябре прошлого года. Суд обязал УК выполнить работы по ремонту межпанельных швов, восстановлению штукатурного слоя конструкций крыльца, окраске межпанельных стыков и фасада. УК несколько раз обжаловала решение, но оно осталось неизменным. До окончания срока исполнения работ осталось три месяца, но требования не выполнены. С 1 января 2024 года компании придется платить неустойку.

Аналогичным образом Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законными и обоснованными требования администрации Твери к управляющим компаниям домов №24 корп. 4 и корп. 5 по улице Артюхиной. Там от УК требуется отремонтировать дворовой проезд.

"За 2022-2023 годы администрацией Твери в суды направлено 43 иска о понуждении управляющих организаций к качественному исполнению возложенных на них обязанностей по содержанию порядка 50 многоквартирных домов и придомовых территорий. Семь таких споров находятся в производстве судов, еще два управляющие организации исполнили в полном объеме до рассмотрения спора в суде, 34 гражданских иска рассмотрены и удовлетворены судами", - сообщили в администрации Твери.