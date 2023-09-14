Жителей Тверской области приглашают на массовый субботник 16 сентября

Жители Тверской области очистят от мусора прибрежные территории водоемов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

16 сентября жителей Тверской области приглашают на большой региональный субботник. В рамках акции «Вода России» будут убраны участки берега Волги, Тьмаки, Соминки, Хлебного ручья и другие территории в Твери.

К акции по чистоте присоединятся муниципалитеты Верхневолжья.

Начало мероприятия в 10:00.

По вопросам участия можно обращаться в министерство природных ресурсов и экологии Тверской области по телефону: (4822) 73-31-70.