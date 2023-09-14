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НовостиОбщество14 сентября 2023 16:22

Жителей Тверской области приглашают на массовый субботник 16 сентября

В Тверской области пройдет субботник по уборке мусора по берегам рек
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жители Тверской области очистят от мусора прибрежные территории водоемов

Жители Тверской области очистят от мусора прибрежные территории водоемов

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

16 сентября жителей Тверской области приглашают на большой региональный субботник. В рамках акции «Вода России» будут убраны участки берега Волги, Тьмаки, Соминки, Хлебного ручья и другие территории в Твери.

К акции по чистоте присоединятся муниципалитеты Верхневолжья.

Начало мероприятия в 10:00.

По вопросам участия можно обращаться в министерство природных ресурсов и экологии Тверской области по телефону: (4822) 73-31-70.