Жителей Тверской области приглашают на массовый субботник 16 сентября

Жители Тверской области очистят от мусора прибрежные территории водоемов
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
16 сентября жителей Тверской области приглашают на большой региональный субботник. В рамках акции «Вода России» будут убраны участки берега Волги, Тьмаки, Соминки, Хлебного ручья и другие территории в Твери.
К акции по чистоте присоединятся муниципалитеты Верхневолжья.
Начало мероприятия в 10:00.
По вопросам участия можно обращаться в министерство природных ресурсов и экологии Тверской области по телефону: (4822) 73-31-70.