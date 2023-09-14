Лучшим сотрудникам лесной отрасли Тверской области вручили региональные награды

В преддверии профессионального праздника лучшим работникам лесной отрасли вручены региональные награды. Фото: ПТО

В третье воскресенье сентября в стране отмечается День работников леса. В преддверии профессионального праздника в Твери лучшим работникам отрасли были вручены региональные награды.

Почётной грамотой губернатора Тверской области был награждён инженер «Каменской бумажно-картонной фабрики» Андрей Смирнов. Специалист был отмечен за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие лесного комплекса Тверской области, сохранение лесов и повышение их потенциала.

Благодарность губернатора объявлена:

- водителю погрузчика фанерного цеха Нелидовского деревообрабатывающего комбината Юлии Акимовой;

- главному инженеру завода «Талион Арбор» из Торжокского района Александру Колесникову;

- главному инженеру по охране, защите и воспроизводству лесов «Лесозащитного противопожарного центра – Тверьлес» Елене Моисеевой;

- лесничему Приворотского участкового лесничества Весьегонского отдела лесного хозяйства Сергею Пашкову;

- специалисту по кадрам Торопецкого лесничества Дарье Соколовой.

Приветственный адрес участникам и гостям мероприятия направил глава региона.

«В лесном комплексе Верхневолжья всегда работали профессионалы самой высокой квалификации, искренне любящие свое дело. Благодаря вашему труду Тверская область уверенно укрепляет лидерские позиции по площади лесовосстановительных работ, а в 2022 году вошла в десятку лучших регионов России по эффективности ведения лесного хозяйства», - отметил Игорь Руденя.