Сброс отходов в Оршу под Тверью причинил ущерб 22 миллиона рублей

Проводятся работы по очистке и восстановлению природной среды от последствий загрязнения Фото: Минприроды Тверской области

Сотрудниками министерства природных ресурсов и экологии Тверской области выявлен факт сброса жидких отходов на почву и в реку Орша. Ущерб окружающей среде составил более 22 миллионов рублей.

Возместить ущерб добровольно нарушитель отказался.

Через арбитражный суд Тверской области виновному были предъявлены исковые требования о возмещении причиненного вреда. Иск суд удовлетворил.

Ущерб возмещен, прекращен сброс жидких отходов на почву и в реку. Проводятся работы по очистке и восстановлению природной среды от последствий загрязнения.