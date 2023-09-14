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НовостиОбщество14 сентября 2023 15:20

Сброс отходов в Оршу под Тверью причинил ущерб 22 миллиона рублей

В Тверской области на берег Орши сбросили отходы, причинив ущерб 22 млн рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Проводятся работы по очистке и восстановлению природной среды от последствий загрязнения Фото: Минприроды Тверской области

Проводятся работы по очистке и восстановлению природной среды от последствий загрязнения Фото: Минприроды Тверской области

Сотрудниками министерства природных ресурсов и экологии Тверской области выявлен факт сброса жидких отходов на почву и в реку Орша. Ущерб окружающей среде составил более 22 миллионов рублей.

Возместить ущерб добровольно нарушитель отказался.

Через арбитражный суд Тверской области виновному были предъявлены исковые требования о возмещении причиненного вреда. Иск суд удовлетворил.

Ущерб возмещен, прекращен сброс жидких отходов на почву и в реку. Проводятся работы по очистке и восстановлению природной среды от последствий загрязнения.