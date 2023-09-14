Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды14 сентября 2023 13:49

В Твери 17 сентября пройдёт Фестиваль искусств Юрия Башмета

В рамках Фестиваля искусств Юрия Башмета в Твери будет представлен спектакль-концерт «Евгений Онегин»
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Фестиваль Юрия Башмета ежегодно проводится в Твери.

Фестиваль Юрия Башмета ежегодно проводится в Твери.

Фото: Ирина ТАРАСОВА

17 сентября Тверь вновь примет Фестиваль искусств Юрия Башмета. Традиционно событие пройдёт под открытым небом на Театральной площади.

В рамках фестиваля зрителям представят спектакль-концерт «Евгений Онегин. Лирические отступления». Главы знаменитого пушкинского романа со сцены прочтут артисты Евгений Миронов и Марина Александрова. А Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением народного артиста России Юрия Башмета исполнит произведения Чайковского. В концерте также прозвучит музыка Хачатуряна, Свиридова, Мусоргского и Рахманинова.

Начнётся фестиваль в 17:00, вход будет свободным. 6+